Ceilândia anuncia pacotão de reforços para sequência da Série D

O Ceilândia começou a trajetória na Série D 2025 com vitória por 1 x 2 contra o Goianésia, no último domingo (20/4), mas não perdeu tempo para reforçar o elenco para a campanha rumo ao sonho do acesso. O Gato Preto anunciou a chegada de quatro novos jogadores para compor o plantel comandado por Adelson Batista, entre eles o meio-campista Tarta, vindo por empréstimo do Brasiliense.

O ex-Jacaré já participou das atividades com o Ceilândia na terça-feira (22/4) e está pronto para estrear com a camisa do alvinegro. Além dele, outras peças que chegaram foram o volante Pepê, de 22 anos, vice-campeão goiano com o Anápolis, o lateral-esquerdo Dudu, vindo do Marília (SP), e o atacante Tcharlles, que defendeu por último a Portuguesa Santista e pode preencher a lacuna deixada pela saída de Felipe Clemente.

Outro reforço importante foi o retorno de Romarinho. Ídolo da torcida, o meia é o maior artilheiro do clube na quarta divisão e foi anunciado logo após a saída de Clemente, na primeira semana de abril.

Em 2025, o Ceilândia ainda contou com a volta do volante Wisley Barbosa. O jogador ficou afastado dos campos durante um ano e dois meses por uma lesão e voltou aos campos na primeira rodada do campeonato nacional. Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo.

Na oitava participação pela Série D, o Gato Preto ocupa a segunda colocação do grupo A5, atrás do Mixto apenas pelo saldo de gols. O próximo compromisso pela competição será no sábado (26/4), às 16h30, contra o Goiânia, no Abadião.