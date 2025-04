Atlético e Botafogo ficam no empate pelo Brasileiro Sub-20

Atlético-MG e Botafogo fizeram um jogo movimentado e empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira (23), no Sesc Venda Nova, em Minas Gerais. O clássico foi válido pela sétima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20.

O Botafogo volta a campo, contra o Vasco, no dia 30 de abril (quarta-feira), em Conselheiro Galvão. Já o Galo visita o São Paulo, na mesma data.

Com o resultado, os cariocas permanecem na penúltima colocação, com apenas seis pontos em 21 disputados. Já o Atlético é o 16º lugar, com sete. O empate, portanto, não foi um bom negócio para os rivais.

Os cariocas saíram na frente. Aos 11 minutos da primeira etapa, Lobato recebeu lançamento, ganhou de Dudu no meio de campo, avançou e tocou na saída de Cobra, que, mesmo com seu veneno, não conseguiu parar o centroavante do Mais Tradicional.

No fim do primeiro tempo, aos 42 minutos, no entanto, o Bicudo empatou. Kauan, de primeira, acertou, então, o fundo do barbante carioca. Ainda antes do intervalo, aos 46, Cauã apareceu como elemento surpresa e virou a peleja para o time carijó.

O empate do Botafogo veio somente aos 35 minutos da etapa final. Matheusinho passou pela marcação e centrou. Toledo não conseguiu matar Cobra em duas oportunidades. Mas, na terceira, o camisa 20 conseguiu, enfim, superar o goleiro do Atlético-MG.

