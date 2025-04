Brasileirão Sub-20: em casa, Fluminense empata com o América-MG

Fluminense recebeu o América-MG, mas ficou no 1 a 1, no Marcelo Vieira - (crédito: Foto: LEONARDO BRASIL / FLUMINENSE F.C.)

Jogando bastante desfalcado, o Fluminense ficou no 1 a 1 com o América-MG nesta quarta-feira (23), em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20. A equipe do técnico Felipe Canavan foi bem alternativa para o duelo no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, já que boa parte do elenco da categoria viajou ao Chile, onde o time principal enfrenta o Union Española (CHL), também nesta quarta, pela Sul-Americana.

O primeiro gol saiu dos pés dos visitantes. Afinal, Kauã Cristtyan colocou o América na frente, aos 28′. Quatro minutos depois, porém, Breno deixou tudo igual para o Fluzão, dando números finais no Marcelo Vieira.

Os times seguem na segunda metade da tabela. Enquanto o Fluminense cai para a 13ª colocação, com oito pontos, o América é 17º, com sete. O Tricolor volta a campo no sábado (26), quando visita o Madureira, pela quarta rodada (jogo atrasado) da Copa Rio. Na próxima quarta (30), retorna ao Brasileirão para encarar o Juventude, fora de casa. Já o Coelho joga na quarta contra o Atlético-GO, atuando em Minas Gerais. A partida vale pela oitava rodada do Brasileirão Sub-20.

