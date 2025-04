Milan passa o trator na Inter e se classifica à final da Copa da Itália

O Milan está classificado para a final da Copa da Itália. Nesta quarta-feira (23), o Rossonero foi cirúrgico e passou o trator sobre a rival Inter de Milão, em pleno Giuseppe Meazza, ao vencer por 3 a 0, após empate em 1 a 1 na ida. Jovic marcou os dois primeiros gols da partida. Vale destacar a grande atuação de Reijnders, motorzinho do meio de campo da equipe visitante e que fechou o caixão da grande rival. Por outro lado, os Nerazzurri perdem a chance da conquista da Tríplice Coroa na temporada.

Agora, o Milan espera o vencedor de Bologna e Empoli, que fazem o jogo de volta nesta quinta-feira (24). Na ida, os Rossoblù venceram por 3 a 0 e estão praticamente garantidos na decisão.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (27) pelo Campeonato Italiano. Enquanto o Rubro-Negro visita o desesperado Venezia, às 7h30 (de Brasília), a Inter recebe no Giuseppe Meazza a Roma, às 10h.

A Inter foi melhor em grande parte do primeiro tempo. Tinha a posse de bola e criou chances. A primeira com Darmian, que finalizou cruzado já dentro da área. A bola passou raspando. A equipe da casa alternava os lados por onde atacava e causava perigo ao Rossonero. Assim, Di Marco acertou o travessão de Maignan ao ser lançado pela esquerda. Logo depois, Lautaro perdeu a chance dele ao pegar mal dentro da área.

Apesar das melhores oportunidades terem saído dos pés dos jogadores da Inter, quem abriu o placar foi o Milan. Em sua primeira grande chance na etapa inicial, apareceu a estrela de Jovic. O atacante começou a jogada, que parou em Giménez na direita. O cruzamento veio perfeito na cabeça do sérvio, que tirou o zero do placar.

Milan mata o jogo e chega à final da Copa da Itália

A vantagem no marcador não fez o Milan armar uma barreira defensiva. A equipe marcava com grande precisão e saía com grande perigo nos contragolpes. Ao cinco minutos, a vantagem aumentou. Em cobrança de escanteio, o goleiro Martínez saiu mal e Jovic aproveitou a sobra para dobrar o placar.

Com dois gols à frente, o cenário ficou perfeito para o Milan sair no contra-ataque. O Rossonero segurava os avanços da Inter, que fez algumas mudanças para tentar diminuir o placar. Quase conseguiu em cabeçada do zagueiro De Vrij, que Maignan fez grande defesa. Em seguida, Arnautovic viu a bola passar a sua frente após escorada de Frattesi.

Aos 40 minutos, veio a pá de cal. Em grande jogada ofensiva, a bola chegou para Rafael Leão na esquerda. O português esperou a passagem de Reijnders, que bateu na saída de Martínez. Comemoração vermelha e preta no Giuseppe Meazza.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.