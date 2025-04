Fluminense atualiza situação de lesionados; confira

Desfalque do Fluminense, Thiago Silva segue se tratando de lesão na coxa direita - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense anunciou a situação dos lesionados do elenco antes do jogo contra o Unión Española, nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Chile.

O clube confirmou que Thiago Silva segue tratando uma lesão na coxa direita; Otávio, no tendão de Aquiles; Guga, na coxa esquerda; Riquelme, no joelho esquerdo; e Isaque, no joelho direito. Já Gabriel Fuentes, que se recupera de um problema na coxa esquerda, iniciou a fase de transição para o campo.

A delegação que viajou para o confronto tem, em sua maioria, reservas e jovens da base. Isso segue o planejamento do clube, que visa poupar os principais jogadores do elenco. Assim, eles permaneceram no Rio de Janeiro, bem como o técnico Renato Gaúcho.

