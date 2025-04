Mano pretende manter base do último 11 inicial em sua estreia pelo Grêmio

Novo técnico planeja realizar poucas alterações no time do Grêmio para duelo contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana - (crédito: Foto> Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Mano Menezes frisou que o desempenho do Grêmio no clássico do último final de semana será o ponto de partida para seu trabalho. Com isso, o novo técnico do Imortal pretende fazer poucas mudanças na equipe que iniciou o Gre-Nal para o embate contra o Godoy Cruz, da Argentina, nesta quinta-feira (24). Em comparação com a equipe que o interino James Freitas escalou, provavelmente haverá modificações somente na defesa.

Exames de imagem constataram lesão muscular no lado direito do quadril do zagueiro Wagner Leonardo. Com isso, o defensor será ausência no jogo pela Sul-Americana. O favorito para substitui-lo é Kannemann, que entrou em seu lugar após o companheiro sentir o problema muscular. Isso porque o argentino se credenciou a ganhar a vaga pela atuação segura, mesmo após seis meses sem entrar em campo.

Alteração obrigatória na lateral do Grêmio

Outra mudança forçada será na lateral esquerda. Lucas Esteves provavelmente reassumirá a titularidade, pois Marlon só poderá disputar a competição a partir das oitavas de final. Afinal, a contratação mais recente do Tricolor gaúcho já atuou nesta etapa da Sul-Americana pelo Cruzeiro. No treino desta quarta-feira (23), Mano Menezes priorizou trabalhos de ataque contra defesa e com foco em cobranças de bola parada. O treinador também instruiu uma atividade tática com a formação titular.

O possível 11 incial do Tricolor Gaúcho deve ser: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann, Lucas Esteves; Dodi, Villasanti, Edenilson, Monsalve, Cristian Olivera; Braithwaite.

O Imortal enfrenta o Godoy Cruz nesta quinta-feira (24), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza, pela terceira rodada do Grupo D da Sul-Americana. Inclusive, uma vitória deixa o Grêmio mais próximo da classificação antecipada para as oitavas de final do torneio continental. O Tricolor gaúcho se encontra na segunda colocação do seu grupo, com seis pontos, após duas vitórias, atrás somente do adversário.

