Confira como o Palmeiras trabalha para jogar na altitude pela Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Bolívar nesta quinta-feira (24), pela terceira rodada da Libertadores. Além do adversário, o time também lida com a altitude. A preparação tem sido cautelosa, com foco na adaptação mental e biomecânica para amenizar os efeitos dos mais de 3.600 metros acima do nível do mar.

Nos últimos dias, os médicos do Verdão aplicaram baterias de exames nos atletas. Eles também repassaram orientações para reduzir o cansaço e manter o fôlego durante os 90 minutos. Para os profissionais, a adaptação mental pode ser decisiva. Ela muda como os jogadores correm na altitude.

VEJA: Líder do Brasileirão, Palmeiras atinge seu melhor início nos pontos corridos

A comissão técnica também monitora a saturação de oxigênio dos atletas. O objetivo é identificar quem tem mais dificuldade para se adaptar. Essas informações ajudam Abel Ferreira a escolher os 11 titulares.

Na última vez em que jogou na altitude, o Palmeiras perdeu. Na ocasião, usou uma equipe reserva. Desta vez, o time viajou na terça-feira (22) e treina nesta quarta, às 16h (de Brasília), no estádio do The Strongest, perto do hotel. Ao contrário da última visita, os titulares devem começar o jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.