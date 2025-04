Real Madrid vence Getafe e segue na cola do Barcelona

O Real Madrid está vivo na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Nesta quarta-feira (23), o clube merengue venceu o Getafe por 1 a 0, fora de casa, e segue na cola do líder Barcelona. Arda Güler marcou o gol da vitória no estádio Coliseum Alfonso Pérez, em confronto válido pela 33ª rodada de LaLiga. O técnico Carlo Ancelotti fez alterações no time e deu oportunidades para alguns jogadores, como Endrick e o próprio Arda Güler, de olho na decisão da Copa do Rei da Espanha no próximo sábado (26), contra o Barça.

Dessa maneira, o Real Madrid segue na segunda posição, com 72 pontos, quatro a menos que o Barcelona. O time catalão, por sua vez, venceu o Mallorca na última terça-feira (22) e colocou pressão nos merengues para vencer o duelo diante do Getafe.

Contudo, o técnico Carlo Ancelotti ganhou uma dor de cabeça para a decisão contra o Barcelona. Camavinga, que começou no banco, entrou na segunda etapa no lugar de Alaba, mas sentiu dores na coxa direita aos 44 minutos e precisou sair de campo. Ainda não há informações se ele será desfalque na final da Copa do Rei.

Por outro lado, o Getafe somente cumpre tabela nesta reta final de temporada, embora tenha que somar pontos até o fim de LaLiga. Isto porque o time caiu para a 12ª posição, com 39 pontos, sete a menos que o Celta de Vigo, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias. Além disso, a vantagem sobre o Las Palmas, primeiro na zona de rebaixamento, também é de sete pontos.

???? @GetafeCF 0-1 @RealMadrid

? 21′ @10ardaguler

???? @Emirates pic.twitter.com/4Z92sse28q — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2025

Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol

Terça-feira (22/3)

Valencia 1×1 Espanyol

Barcelona 1×0 Mallorca

Quarta-feira (23/3)

Celta de Vigo 3×0 Villarreal

Athletic Bilbao 1×0 Las Palmas

Getafe 0x1 Real Madrid

Alavés 1×0 Real Sociedad

Quinta-feira (24/3)

Osasuna x Sevilla – 14h

Leganés x Girona – 14h

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano – 16h30

Betis x Real Valladolid – 16h30

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.