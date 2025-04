Victor Hugo pode voltar ao Flamengo após fim de empréstimo

O Flamengo pode ganhar um reforço caseiro para o setor de meio-campo nos próximos meses. Victor Hugo, emprestado ao Goztepe, não deve ser comprado pelo clube turco e, assim, tem chance de voltar ao Rubro-Negro em julho. A informação é do “ge”.

O Goztepe tem prazo até o fim de junho para exercer a opção de compra. São duas possibilidades de compra previstas no contrato. A primeira de 8 milhões de euros (R$ 51,8 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do jogador. Além desta, 6 milhões de euros (R$ 38,8 milhões) por 60% dos direitos do atleta.

No entanto, a diretoria rubro-negra acredita que não vai se concretizar a compra. Fora isso, o staff do jogador acredita que pode surgir outras propostas da Europa.

Victor Hugo tem dois gols em 29 jogos pelo Goztepe nesta temporada. Caso a compra pelo Goztepe realmente não aconteça, o Flamengo ainda não decidiu se vai reaproveitar ou não o jogador. Contudo, o técnico Filipe Luís elogiou o volante em coletiva após empate com a LDU, na última terça-feira.

“Não é verdade (que está fora dos meus planos). Ninguém nem mencionou o nome do Victor Hugo para mim. Joguei com ele, gosto dele, é um meia que não perde a bola. Foi titular do Flamengo com o Sampaoli, perdeu espaço em 2024 e optou por sair. Eu dou opinião na montagem do elenco, mas não é minha (decisão). Se no dia de amanhã o Boto quiser trazer o Haaland, ele pode trazer sem falar comigo. Podem me escutar, mas a montagem de elenco é sempre da diretoria. No caso do Victor Hugo, não é verdade (que está fora dos planos)”, disse Filipe Luís.

Victor Hugo pelo Flamengo

Victor Hugo é cria do Ninho. Ele subiu da base em 2022 e teve um ótimo início no profissional No ano seguinte, o jogador chegou a se firmar como titular com Jorge Sampaoli e, na época, recebeu uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) do Wolverhampton, da Inglaterra.

Em 2024, o meia chegou a completa 100 jogos pelo Flamengo. Porém, Victor Hugo teve queda de rendimento, virou alvo de críticas da torcida e perdeu espaço a partir da chegada de Tite.

