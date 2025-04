Arsenal cede empate em casa e praticamente e deixa Liverpool com mão na taça

Nesta quinta-feira (23), o Arsenal praticamente deu adeus às chances de conquistar a Premier League nesta temporada. A equipe permitiu o empate com o Crystal Palace por 2 a 2, em casa. Kiwior e Trossard marcaram para os anfitriões, enquanto Eze e Mateta garantiram um ponto para os visitantes.

Sob o comando de Mikel Arteta, os Gunners chegaram aos 67 pontos e mantiveram a segunda colocação. Já o Liverpool lidera com 79 e ainda jogará na 34ª rodada. O time de Londres pode ver o rival conquistar o título com um simples empate contra o Tottenham, no domingo. Completam o G5: Manchester City, Nottingham Forest e Newcastle.

O Arsenal ainda briga por uma vaga na Champions League e enfrentará o PSG em dois confrontos decisivos. Na Premier League, embora ainda tenha chances matemáticas de título, precisa vencer praticamente todos os jogos restantes e torcer por uma sequência de tropeços do Liverpool. Caso termine como vice, será a terceira vez nas últimas três temporadas que o clube londrino fica com a segunda colocação.

Calendário do Arsenal

Na próxima rodada, o Arsenal enfrentará justamente o PSG, pela Champions League. O primeiro jogo acontece no Emirates Stadium, na terça-feira (29). Já pela liga nacional, o adversário será o Bournemouth, no sábado, também em casa.

