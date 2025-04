São Paulo: Calleri é operado no joelho e deve ter alta nos próximos dias

O atacante Calleri passou por cirurgia nesta quarta-feira (23) por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O São Paulo informou que o procedimento foi bem sucedido, e o jogador deve ter alta nos próximos dias. Assim, iniciará o processo de recuperação no Reffis.

A lesão do argentino ocorreu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, na última semana. O camisa 9 disputou bola no alto com Marlon Freitas e se machucou na queda. Calleri ainda tentou permanecer em campo mais alguns minutos, porém caiu novamente no gramado e pediu substituição.

Dessa maneira, o atacante será desfalque por um longo período. Afinal, o tempo de recuperação para este tipo de lesão varia de seis a nove meses, de acordo com cada jogador.

Com a ausência de Calleri, o técnico Luis Zubeldía deve optar por André Silva como titular. Contra o Botafogo, o substituto do argentino fez um gol no empate em 2 a 2, fora de casa. O jovem Ryan Francisco é outra opção para o setor.

O argentino não é o único no departamento médico do Tricolor. Outros importantes jogadores que se tratam no Reffis são: Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito), Lucas Moura (trauma no joelho direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Arboleda (sobrecarga muscular) e Oscar (lesão na coxa esquerda).

