Cuca mostra vídeo da preleção com escalação do Atlético para jogo contra Caracas

Cuca no comando do jogo pelo Atlético-MG - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O técnico Cuca compartilhou um vídeo gravado por ele com detalhes da preleção e a escalação do Atlético para o jogo contra o Caracas, nesta quarta-feira, às 21h30, na capital venezuelana, pela terceira rodada do Grupo H da Sul-Americana. O treinador vai poupar os principais atletas por conta do desgaste físico.

A escalação do Atlético, aliás, para enfrentar o Caracas tem chance de ser: Everson; Saravia, Lyanco, Vitor Hugo e Caio; Fausto Vera, Gabriel Menino, Rubens e Bernard; Rony e Cuello.

Cuca também mostrou algumas movimentações da equipe, tida como alternativa, para a partida. O atacante Hulk (preservado) e o meia Gustavo Scarpa (liberado para o nascimento da filha), por exemplo, ficaram no Brasil.

No vídeo, Cuca também parece conversar com amigos. Durante as jogadas exibidas na tela, o treinador usa o nomes dos conhecidos no lugar dos jogadores do Atlético, em lances simulados pela apresentação e indicando que vai reencontrar os colegas em breve.

Situação na Sul-Americana

O Atlético, aliás, lidera a chave, com 4 pontos, mesma pontuação do Caracas, vice-líder. O Cienciano-PER é o terceiro, com 2, enquanto o Deportes Iquique-CHI ainda não pontuou. O primeiro colocado se classificará diretamente às oitavas da “Sula”. Já o segundo irá disputar um playoff contra algum terceiro colocado da fase de grupos da Copa Libertadores.

