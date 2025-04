Godoy Cruz x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Godoy Cruz, nesta quinta-feira (24), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza. O Imortal encara o jogo pela terceira rodada do Grupo D da Sul-Americana como um confronto direto. Até porque uma vitória permite a equipe gaúcha se aproximar da classificação para as oitavas de final.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do streaming da Paramount +.

Como chega o Godoy Cruz

A equipe argentina vive dois extremos na temporada. Isso porque está invicta na Sul-Americana, com duas vitórias em seus dois compromissos. Mesmo que esteja na liderança do Grupo D, a situação é totalmente diferente no campeonato nacional. Na liga de seu país, passa por um jejum de sete partidas sem um resultado positivo. Assim, em 14 rodadas, o time se encontra na 14ª posição, somente dois pontos de vantagem para o último colocado.

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho está em fase de recalcular a rota, já que o duelo contra o Godoy Cruz marcará a estreia de Mano Menezes no comando. No caso, oito dias depois da demissão de seu antecessor, Gustavo Quinteros. O principal desafio será recuperar a confiança e construir uma consistência defensiva.

O novo comandante provavelmente fará somente duas alterações em comparação ao time que o interino James Freitas escalou para iniciar o Gre-Nal. No caso, as entradas do zagueiro Kannemann e do lateral-esquerdo Lucas Esteves. Afinal, o defensor Wagner Leonardo está fora de ação após exames de imagem constatarem uma lesão muscular no lado direito do quadril.

Amuzu também segue em recuperação de uma contusão muscular. O zagueiro Gustavo Martins será poupado, depois de sofrer uma pancada no treino. Além disso, Arezo e Pavón também não estarão disponíveis por incômodos musculares. Marlon só poderá disputar a competição a partir das oitavas de final. Isso porque a contratação mais recente do Tricolor gaúcho já atuou nesta etapa da Sul-Americana pelo Cruzeiro.

GODOY CRUZ X GRÊMIO

3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Data e horário: 24/04/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)

GODOY CRUZ (ARG): Petrolli; Jara, Mendoza, Ramussen e Meli; Altamira, Poggi, Fernández e Andino; Dupuy e Barrea (Pozzo). Técnico: Esteban Solari.

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann, Lucas Esteves; Dodi, Villasanti, Edenilson, Monsalve, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Francisco Gilabert (CHI)

Auxiliares: Alejandro Molina (CHI) e Carlos Venegas (CHI)

VAR: Franklin Congo (EQU)

