Cristiano Ronaldo sonha em entrar na Calçada da Fama do Maracanã

O craque Cristiano Ronaldo pode desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos meses. Ele pode entrar na Calçada da Fama do Maracanã. De acordo com administração do estádio, o estaff do atleta português entrou em contato no último dia 7 de abril para consultá-los da possibilidade da realização disso que é o “sonho” do português.

A gestão do Maracanã já recebeu a soliticação do staff do português e vai entender a melhor forma de realizar o sonho do jogador.

Ainda de acordo com a administradora do Maracanã, foi o empresário Charles Cardoso quem entrou em contato com o pedido representando o craque português. Cardoso é sócio de Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo. O atacante também é irmão de Katia Aveiro, que mora no Brasil.

Cristiano Ronaldo nunca atuou no Maracanã, seja para partidas oficiais ou até para treinamentos por clubes ou pela seleção portuguesa. Mesmo assim, a relevância do atleta no cenário mundial justificaria sua presença em uma galeria onde só tem outro grande português, o Eusébio.

O espaço, aliás, reúne mais de 100 nomes notáveis do esporte que estão imortalizados ali. O pré-requisito é ter feito parte da história do gramado do principal estádio do mundo. Entre alguns nomes que estão imortalizados no Maracanã, estão: Pelé, Garrincha, Sócrates, Zico, Ronaldo Fenômeno, Romário, Kaká e Gabigol, por exemplo.

