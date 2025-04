Atlético de Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Atlético de Madrid durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação)

A bola volta a rolar pelo Campeonato Espanhol. Nesta quinta-feira (24), o Atlético de Madrid recebe o Rayo Vallecano às 16h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano, na capital espanhola. O duelo é válido pela 33ª rodada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Atlético de Madrid

Em uma temporada que tinha tudo para ser boa para o Atlético, o time acabou sendo eliminado pelos gigantes Barcelona e Real Madrid na Copa do Rei e Champions, respectivamente. Assim, restou aos Colchoneros a disputa do Campeonato Espanhol, na qual o time também está longe da briga pelo título.

O Atléti é o terceiro colocado, com 63 pontos, nove a menos que o vice-líder Real Madrid, e 13 de diferença para o Barça, líder do Espanhol.

A boa notícia é que o técnico Diego Simeone não terá baixas para o jogo desta quinta-feira. No entanto, o goleiro Jean Oblak, titular da equipe, é tratado como dúvida.

Como chega o Rayo Vallecano

Por outro lado, o Rayo não atravessa uma boa fase e venceu somente uma partida nas últimas cinco rodadas. Além disso, são três jogos sem vitória, com duas derrotas e um empate.

Assim, o time caiu para a 10ª posição, com 41 pontos. No entanto, o Rayo ainda sonha em disputar uma competição europeia na próxima temporada. Para isso, precisa encerrar entre os sete primeiros colocados. No momento, a diferença para o Celta de Vigo, que já entrou em campo nesta rodada, é de cinco pontos.

Por fim, o técnico Iñigo Pérez não poderá contar com os lesionados Abdul Mumin e Montiel, enquanto Sergio Camello aparece como dúvida.

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano

33ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: quinta-feira, 24/04/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Estádio Metropolitano, em Madri (ESP).

Atlético de Madrid: Musso; Marcos Llorente José Giménez, Robin Le Normand e Javi Galán; Giuliano Simeone, Koke, De Paul e Conor Gallagher; Alexander Sorloth e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss e Pep Chavarría; Gerard Gumbau, Óscar Valentín, Jorge De Frutos e Álvaro García; Randy Nteka e Pedro Díaz. Técnico: Iñigo Pérez.

Árbitro: Pablo González (ESP).

