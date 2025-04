LBF: Cerrado encerra primeiro turno com visita ao Blumenau

Metade da temporada da Liga de Basquete Feminino (LBF) e o Cerrado fará, nesta quinta-feira (24/4), o último compromisso pelo primeiro turno do campeonato. O time candango visita o lanterna Blumenau, às 19h30, em busca da terceira vitória do ano para tentar se manter dentro da zona de classificação para os playoffs. O confronto no ginásio Galegão terá transmissão da ESPN.

Com apenas dois triunfos e sete derrotas, o Cerrado ocupa a oitava colocação na LBF, última posição que garante vaga nos playoffs. No entanto, o time está seguido de perto pelo Santo André, com a mesma campanha, e apenas uma vitória acima do Maringá. Do outro lado, o Blumenau amarga a lanterna da liga, sem vencer sequer uma vez na temporada.

A equipe, porém, pode se inspirar pela boa atuação contra o Sesi Araraquara. Apesar da derrota para as atuais bicampeãs por 69 x 75, as representantes da capital federal chegaram a liderar o time que ostenta o status de ser um dos melhores da liga.



“Nossa expectativa mais uma vez é a melhor possível. Esse é o nosso último jogo do primeiro turno, é fora de casa, e sabemos da importância de voltar a Brasília com essa vitória, não somente para nós atletas, mas também para os nossos torcedores. Vai ser um jogo difícil e precisamos ficar atentas aos detalhes do início ao fim, até porque eles também são extremamente decisivos. Além de jogarmos com um sistema ofensivo forte e que incomode o outro time, mais que tudo, uma defesa atenta vai ser fundamental para alcançarmos a vitória“, contou a armadora Larissa Machado.

No entanto, o Cerrado terá desfalques importantes. Leila passou por cirurgia na manhã desta quarta-feira (23/4) para reparar a lesão sofrida no ligamento cruzado anterior, enquanto Zazá e Maju retornam apenas no segundo turno e sequer viajaram.

Depois do Blumenau, o time abre o returno em 4 de maio, contra o Sodiê Mesquita, ás 11h, fora de casa, e retorna ao quadradinho apenas em 7 de maio, para receber o Maringá, às 19h30, na Asceb.