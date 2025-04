João Fonseca estreia em Madri, onde tudo começou em Masters 1000

João Fonseca está de volta onde tudo começou a nível Masters 1000. Nesta quinta-feira (24/4), o prodígio brasileiro entra em cartaz no Madrid Open, o primeiro torneio dessa magnitude disputado por ele. Por volta das 10h20, o carioca de 18 anos, número 65 do mundo, encara o dinamarquês Elmer Moller (114º), com transmissão da ESPN e do Disney (streaming).

A primeira vez do João em um torneio Masters 1000 — menos relevante apenas do que os Grand Slams e ATP Finals — foi na edição passada. Em 2024, ocupava a posição 242 do ranking e avançou até a segunda fase. Nesta quinta-feira, chega sob grandes expectativas de ser um top-100.

"Muita coisa mudou, mesmo. Eu diria que, depois do Next Gen Finals, mudou bastante. Depois do Australian Open, deu o 'boom' todo. Estou feliz com tudo que está acontecendo na minha vida, com a forma que mudei de um ano para cá, em maturidade, de jogo, mentalidade e físico. Sou um João mais evoluído. Estou feliz de estar novamente em Madri", disse à ESPN.

A exibição nesta manhã é a primeira de João Fonseca em um mês. A última partida oficial do novo xodó do Brasil havia sido no Miami Open, no fim de março, quando foi eliminado na terceira fase do torneio para o australiano Alex Minaur.

"Começamos o ano antes dos outros top-100. Foram muitos jogos em pouco tempo, precisávamos refletir sobre tudo que aconteceu e acalmar um pouco. Achamos que depois de Miami, como mudaríamos de superfície, era um bom momento. Paramos uma semana e depois treinamos duas no saibro. Foi importante para mim e para a minha cabeça ficar um pouco em casa", relatou.

O duelo de hoje abre a sequência de disputas no saibro, entre elas, a do Grand Slam de Roland Garros, marcado para maio, em Paris. João Fonseca e Elmer Moller jamais se enfrentaram. O dinamarquês de 21 anos vem embalado pelo título do Challenger de Oieras, em Portugal, no qual, inclusive, bateu o brasileiro Thiago Monteiro na estreia. Moller é o segundo principal tenista da Dinamarca, atrás apenas de Holger Runer, número 9 do mundo.

Há um ponto a ser explorado por João Fonseca: o dinamarquês disputa pela primeira vez a chave principal de um circuito da ATP. Até ontem, havia participado somente de qualificatórias, Challengers e disputas da ITF (Federação Internacional de Tênis, na sigla em inglês). Moller jamais perdeu para brasileiros. Além de ter despachado Thiago Monteiro em Portugal, bateu Oscar Gutierrez em 2024 e Marcelo Demoliner em 2023.

Hoje, Beatriz Haddad Maia estreia na chave feminina do Madrid Open. A paulista enfrentará a americana Bernarda Pera, atual 81ª do mundo. O confronto está previsto para às 7h30, com transmissão da ESPN e da plataforma de streaming Disney+.