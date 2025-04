Novorizontino x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico-PR visita o Novorizontino nesta quarta-feira (24), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela quinta rodada da Série B. O Tigre do Vale aparece na 12ª posição da tabela, com seis pontos, enquanto o Rubro-Negro é o líder do campeonato, somando nove. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do serviço de streaming Disney+, do canal aberto RedeTV! e do Canal Desimpedidos no Youtube.

Como chega o Novorizontino

O Aurinegro chega para o confronto invicto no campeonato, porém, com apenas uma vitória. Nas outras partidas, só empate. Aliás, na última segunda-feira (21), evitou a derrota ao igualar o placar com o Criciúma em 1 a 1. Agora, a equipe quer aproveitar o segundo confronto seguido em casa para conquistar mais uma vitória no torneio e, então, subir na tabela. Para a partida, o técnico Umberto Louzer não poderá contar com Airton Moisés, César Martins e Vitinho, presentes no Departamento Médico do clube. Além disso, Willian Farias é dúvida.

Como chega o Athletico-PR

Nos quatro jogos da Série B até aqui, o Furacão venceu três e perdeu um. A boa campanha fez a equipe se tornar líder do campeonato, com nove pontos. No último duelo, bateu o CRB por 2 a 0 em casa, com gols de Alan Kardec e Nepomuceno. Para a partida, o Rubro-Negro não terá o lateral-direito Dudu, com dores no joelho, e segue sem o atacante Julimar, que passou por cirurgia no joelho direito. Por outro lado, o técnico Maurício Barbieri terá o volante Fabrizio Peralta à disposição pela primeira vez no banco de reservas.

NOVORIZONTINO X ATHLETICO-PR

5ª rodada da Série B

Data e horário: 24/04/2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer (Marlon), Luís Oyama, Dantas e Matheus Frizzo; Waguininho e Robson. Técnico: Umberto Louzer

ATHLETICO-PR: Mycael; Palacios, Habraão, Léo e Esquivel; Felipinho, Falcão e Zapelli; Isaac, Luiz Fernando e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

JOGOS DA 5ª RODADA DA SÉRIE B

Quinta-feira (24)

Novorizontino x Athletico-PR – 21h35

Sexta-feira (25)

Criciúma x Remo – 19h

Vila Nova x Chapecoense – 21h

Sábado (26)

Coritiba x Operário – 16h

Avaí x América-MG – 20h

Domingo (27)

Athletic x Volta Redonda – 16h

Paysandu x CRB – 17h

Cuiabá x Ferroviária – 19h

Amazonas x Atlético-GO – 21h

Segunda-feira (28)

Botafogo-SP x Goiás – 19h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.