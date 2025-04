Fluminense, reserva, busca empate com Unión Española na Sul-Americana

Nonato foi o grande destaque do Flu no empate com o Unión Española - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense não fez um bom jogo no Estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago, no Chile, mas buscou o empate por 1 a 1, nos acréscimos, contra o Unión Española. Aránguiz, na segunda etapa, aproveitou um erro na saída de bola do zagueiro Thiago Santos e abriu o placar para os donos da casa. No entanto, o volante Nonato, destaque do Flu na partida, marcou um belo gol e confirmou o empate tricolor.

Dessa maneira, o Flu segue invicto no Grupo F da Sul-Americana, após duas vitórias e o empate nesta terceira rodada. Além disso, o Tricolor chegou a sete jogos de invencibilidade somando todas as competições.

Com o resultado, o Tricolor chegou a sete pontos e segue na liderança isolada do Grupo F. O time carioca tem um ponto de vantagem para o vice-líder Once Caldas. Por outro lado, o Unión Española está na terceira posição, com dois pontos. O San José é o lanterna da chave com somente um.

UNIÓN ESPAÑOLA 1X1 FLUMINENSE

Sul-Americana – Grupo F – 3ª Rodada

Data e horário: 23/4/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Bicentenário de La Florida, no Chile

UNIÓN ESPAÑOLA: Torgnascioli; Véjar, Vidal, Nicolás Díaz e Felipe Espinoza; Nadruz, Jáuregui e Arial Uribe; Matías Marín (Simón Ramírez, no intervalo), Matías Suárez e Aránguiz. Técnico: Jose Luis Sierra.

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Thiago Santos, Manoel e Vagno; Facundo Bernal, Nonato e Lezcano (Lavega, aos 25′ do 2t); Kevin Serna (Wesley Natã, aos 25′ do 2t); Keno (Paulo Baya, aos 25′ do 2t) e Everaldo. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar).

Gols: Aránguiz, aos 38′ do 2t (1-0); Nonato, aos 48′ do 2t (1-1).

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartões amarelos: Nicolás Díaz (UES); Bernal, Julio Fidelis, Vagno e Everaldo (FLU).

