Narrador é banido de jogos após chamar torcedores do Inter de macacos

Internacional empatou com Nacional, no Beira-Rio - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional )

O narrador uruguaio Carlos Javier Moreira Echague sofreu punição da Conmebol e não pode ir a jogos da entidade por tempo indeterminado. Ele, afinal, chamou os torcedores do Inter de “macacos” durante o jogo contra o Nacional, no Beira-Rio, pela Libertadores, na última terça-feira.

Desta maneira, a Conmebol tomou conhecimento do caso e baniu o narrador de competições sem estipular prazo. Em comunicado, a entidade reforçou que está comprometida a erradicar o racismo dentro e fora dos estádios.

O jornalista discutiu com torcedores e proferiu o xingamento racista ao vivo após o gol de empate do Inter. O Colorado começou perdendo por 3 a 0, mas reagiu e deixou tudo igual no placar no segundo tempo. Foi então que o narrador se desentendeu com torcedores brasileiros que comemoravam o 3 a 3.

Javier Moreira estava credenciado pela mídia ‘Pasión Tricolor’ e narrava a partida pela internet. A informação sobre injúria foi do jornal uruguaio El Observador, repercutindo na imprensa e nas redes sociais.

Outro episódio

Além disso, um torcedor do Nacional foi preso por injúria racial. O homem tem 29 anos e é morador da cidade de Trinidad, que fica a cerca de 190 quilômetros de Montevidéu. Nas imagens, é possível ver o torcedor imitando um macaco em direção à torcida colorada.

