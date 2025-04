Cruzeiro apresenta balanço de 2024 com déficit e vê dívida chegar a R$ 1,2 bi

Perto de completar um ano sob o comando do empresário Pedro Lourenço, a SAF do Cruzeiro divulgou o balanço financeiro de 2024. A Raposa fechou a temporada passada com prejuízo na casa de R$ 170 milhões, mas poderia ser R$ 100 milhões maior devido à forma do lançamento de valores a receber da LFU (Liga Forta União). Além disso, o clube ainda acumula uma dívida de R$ 1,2 bilhão.

Houve crescimento da dívida do clube em relação a 2023. A maior parte é a longo prazo, com o tempo de pagamento acima de um ano, na casa dos R$ 975 milhões. Os ativos de curto prazo, de até um ano de duração, estão em R$ 336 milhões.

As despesas totais do Cruzeiro SAF em 2024 foram de R$ 452,621 milhões, sendo R$ 395.089 milhões de custo com atividades esportivas e R$ 64,918 milhões com despesas gerais e administrativas.

Gastos do Cruzeiro com Pedrinho

Durante 2024, o novo dono da SAF, Pedro Lourenço, fez investimentos no Cruzeiro na ordem de R$ 200 milhões. Além disso, há desembolsos com salários, direitos de imagem e encargos trabalhistas.

Segundo o relatório, “no âmbito da reestruturação financeira, a SAF também realizou o pagamento de R$ 37,5 milhões referentes ao plano de Recuperação Judicial da associação civil do clube, reafirmando seu compromisso com a responsabilidade fiscal”.

Receitas

Por outro lado, o Cruzeiro apresentou crescimento nas receitas. No programa de sócio-torcedor, a receita gerada foi de R$ 32,439 milhões contra R$ 31,045 milhões do exercício anterior. Em termos de bilheteria, o aumento se aproximou dos 80% no ano passado. Em 2023, o valor foi de R$ 28,624 milhões, enquanto em 2024 chegou à casa dos R$ 51 milhões.

Com relação a patrocínio e publicidade, o Cruzeiro também fechou de forma positiva. O clube arrecadou R$ 48,58 milhões em 2023 para R$ 57,86 milhões na temporada passada.

Por fim, os valores de direitos de transmissão saltaram dos R$ 102 milhões para R$ 138 milhões. Já as receitas de mecanismo de solidariedade saíram de R$ 4 milhões para R$ 11 milhões na temporada passada.

