Vasco tem início avassalador e goleia São Paulo no Brasileirão sub-20

Em jogo com cinco gols no primeiro tempo, o Vasco goleou o São Paulo por 4 a 1, nesta quarta-feira (23), em São Januário, pela 7ª rodada do Brasileirão sub-20. O Gigante da Colina teve um início avassalador e fez 4 a 0 com Juninho, Avellar, GB e Bruno Lopes, com pouco mais de 30 minutos. O Tricolor, no entanto, fez o gol de honra antes do intervalo, com Paulinho.

O Vasco dominou o primeiro tempo. Jogando em casa, o time carioca ditou o ritmo e explorou muito o vigor físico dos seus jogadores, que entraram em campo com muito gás. O primeiro gol da partida saiu aos 21 minutos, com Juninho. Depois disso, foram mais três gols em menos de 15 minutos: Avellar, aos 25; GB, aos 33; e Bruno Lopes, aos 34. O São Paulo descontou aos 40, com Paulinho.

Já na etapa final, o Vasco administrou a vantagem. Mesmo com muitas mudanças, quase fez o quinto com Juninho, mas a bola bateu na trave. O São Paulo, por outro lado, só ameaçou em chutes de longa distância, mas o goleiro vascaíno Phillipe Gabriel fez boas defesas que asseguraram a goleada por 4 a 1.

Com a vitória, o Vasco chegou a dez pontos e subiu para o sétimo lugar. Assim, entrou na zona de classificação para a próxima fase. Já o São Paulo, por sua vez, caiu para 12º, com nove. Na próxima rodada, o Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo, dia 30, às 15h (de Brasília), em Conselheiro Galvão, enquanto o Tricolor recebe o Atlético-MG, no mesmo dia e horário, em Cotia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.