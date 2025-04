TAS analisa disputa por vaga no grupo do Flamengo no Mundial

Alajuelense, da Costa Rica, entrou com ação no TAS pleiteando o direito de jogar o Mundial de Clubes de 2025 - (crédito: - Foto: Divulgação/Fifa)

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) realizou nesta quarta-feira (23) uma audiência para analisar a disputa pela vaga do León, do México, adversário do Flamengo, que foi excluído do Mundial de Clubes de 2025. O Alajuelense, da Costa Rica, alega ter direito através do ranking da Concacaf, que é um dos critérios de classificação. Portanto, entrou com uma ação junto à corte para ficar com o lugar do clube mexicano.

A audiência foi realizada em Madri, na Espanha, e durou cerca de cinco horas. O TAS deve dar uma posição nas próximas semanas, segundo o advogado do clube costarriquenho, León Weinstock.

O León foi excluído por possuir o mesmo dono do Pachuca, algo que não é permitido pelo regulamento de competições da Fifa. A entidade máxima do futebol pretende definir o substituto dos mexicanos em um confronto entre América do México e Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Entretanto, a indefinição deve permanecer até a decisão do TAS.

Além do Alajuelense, o próprio León recorreu ao TAS apontando que, apesar de ter o mesmo dono do Pachuca, tem estrutura totalmente independente ao rival. Dessa forma, não deveria perder o seu lugar no Mundial de Clubes. O clube mexicano, inicialmente, foi sorteado para o Grupo D, junto com Flamengo, Chelsea, da Inglaterra, e Espérance de Tunís, da Tunísia.

