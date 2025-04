Com retorno de Hugo Souza, Corinthians fecha preparação para enfrentar o Racing-URU

Hugo Souza não joga desde a final do Campeonato Paulista - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Enquanto aguarda a definição por um novo treinador, o Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Racing-URU, nesta quinta-feira (24), na Neo Química Arena. Orlando Ribeiro segue no comando interino da equipe.

O último treino começou com um trabalho interno na academia. Depois, no gramado, Orlando Ribeiro comandou atividades táticas e de bola parada, com focos defensivos e ofensivos.

Para a partida, o Corinthians terá quase todo o elenco à disposição. Apenas o meia Rodrigo Garro segue em tratamento no departamento médico. O grande destaque é o retorno de Hugo Souza, que está recuperado de uma lesão na coxa direita e deve ser titular contra os uruguaios. Quem também volta a ser opção é o meia Igor Coronado, que estava com um trauma no ombro esquerdo.

