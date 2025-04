Gabriel Menino sente, é substituído e preocupa Atlético

O Atlético-MG ganhou mais um motivo de preocupação na temporada e, dessa vez, com Gabriel Menino. Afinal, o volante precisou ser substituído com apenas 15 minutos de jogo na partida contra o Caracas, nesta quarta-feira (23), no Estádio Olímpico UCV, na Venezuela.

A lesão aconteceu sem contato com adversários. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o atleta caiu no gramado logo após um cruzamento feito por Bernard para a área do time venezuelano. O atleta imediatamente demonstrou sinais de dor e recebeu atendimento médico.

O camisa 25 tentou prosseguir na partida, mas caiu novamente dois minutos depois e, então, saiu do confronto de maca para a entrada do zagueiro Ivan Román. Caso a lesão de Gabriel Menino se confirme, o Atlético perderá mais um volante titular para as próximas partidas. Afinal, Alan Franco também se encontra no DM por lesão no joelho direito.

A lista extensa de lesionados do Galo também conta com Guilherme Arana e Júnior Santos, com lesões na coxa direita, Brahian Palacios, na coxa esquerda, além de Cadu e Caio Maia, que se recuperam de cirurgia no joelho direito.

