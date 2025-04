Thiago Silva compara LeBron aos quarentões do Brasil e pede reconhecimento

O zagueiro Thiago Silva saiu em defesa dos “quarentões” do futebol brasileiro. O jogador do Fluminense, hoje com 40 anos, citou o astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, como exemplo de comparação a nomes como Fábio e Nenê. Enquanto o goleiro, companheiro de Thiago no Tricolor das Laranjeiras, tem 41 anos, o meia de 43 defende o Juventude, também na Série A do futebol brasileiro.

“Sou fã de esportes. Acompanho muito a NBA. Meu time é LeBron James, independentemente de onde ele esteja, sabe? Hoje, [Los Angeles] Lakers, né?! E sempre que tem jogos e eu tenho a oportunidade de ver, eu acompanho lá o ‘Papai LeBron’. Para a gente, é muito especial porque a gente sabe que, num cenário de esporte, a discriminação com a idade é muito grande, né? E, às vezes, a gente olha mais para fora do que propriamente para dentro da nossa casa”, afirmou, em entrevista nesta quarta-feira (23), à ESPN.

“E aqui no nosso país, temos vários jogadores que jogam em alto nível com 40 anos, 41, 43, no caso do Nenê. O Fábio, aqui, também. Mas, quando a gente vê o LeBron jogando: ‘Ah, o LeBron é incrível. É o melhor da história. Ele se cuida'”, acrescentou o defensor.

Zagueiro cobra valorização aos ‘quarentões’

Thiago fez questão de pontuar que os jogadores brasileiros em idade mais avançada não “recebem o devido valor”.

“Só os de fora se cuidam, os nossos não damos muito valor. Então, eu dou valor, sim, porque sei o quanto é difícil jogar em alto nível com a idade que tem. Às vezes, temos que tirar um pouquinho (de energia) do treino para dar o restante no jogo. Costumo falar: ‘Não dá para treinar, com a idade que tenho, do jeito que os meninos treinam, e jogar. Não dá mais. Mas se conseguirmos fazer uma coisa equilibrada, com certeza, isso vai alongar um pouco a nossa carreira e vamos continuar jogando em alto nível assim como o LeBron'”, desabafou.

LeBron James está em sua 21ª temporada na NBA, aos 40 anos. O jogador do Lakers registra médias de 24,4 pontos, 8,2 assistências e 7,8 rebotes por jogo na temporada regular. A equipe da Califórnia disputa os playoffs contra o Minnesota Timberwolves.

Thiago Silva não viajou para jogo do Fluminense

A exemplo do que ocorreu na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, quando goleou o San José (BOL) no Maracanã, o Fluminense descansou seus principais jogadores, que sequer viajaram para o Chile. Com um time de reservas, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Unión Española, fora de casa, pela terceira rodada da competição continental.

