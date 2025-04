John leva um frangaço, e Botafogo, de forma constrangedora, perde em La Plata

Seria uma blasfêmia afirmar que o atual campeão da Copa Libertadores esteve nesta quarta-feira (23), no Estádio Uno, em La Plata, pela terceira rodada do Grupo A. Pois o Glorioso, que não é nem um arremedo do time de 2024, se acostumou a perder. Na Argentina, não foi diferente: 1 a 0 para o Estudiantes, derrota que coloca o Alvinegro em uma posição muito incômoda na chave. Afinal, a Estrela Solitária soma três pontos, contra seis do Pincha e sete da Universidad de Chile. O Carabobo, da Venezuela, é o lanterna, com apenas um. Ao menos, a Sul-Americana aguarda os cariocas para manter o “planejamento” do big boss John Textor.

Até você, John?

Técnico do Glorioso, Renato Paiva, desta vez, não ouviu a torcida e escalou o time de acordo com suas convicções. Ou seja, De Paula de último homem de meio de campo e Savarino na ponta esquerda. A formação mais impopular dos últimos anos. No entanto, foi justamente na canhota que o venezuelano centrou, e Artur, de cabeça, perdeu a primeira chance da partida. Um único lampejo porque, em seguida, o Botafogo voltou aos velhos problemas de criação e erros de posicionamento atrás. O Estudiantes cresceu e passou a dominar a partida. Carrilo subiu livre e testou. John estava atento para defender a meta alvinegra. Pouco depois, o mesmo atacante arriscou de fora, e o goleiro visitante levou um dos frangos mais constrangedores de todos os tempos.

Quando a fase não é boa, Botafogo…

De Paula, enfim, saiu para a entrada de Martins, com Savarino mais centralizado. Mas o time alvinegro estava tão apático que a mudança tática parecia resultar nada relevante. E mesmo com um pouquinho mais de volume do jogo. O Estudiantes continuou melhor e aproveitando os generosos espaços deixados pelo adversário. Até os donos da casa proporcionarem uma chance clara ao visitante. Savarino saiu sozinho, colocou na frente e fez tudo certo. A bola, porém, beijou o travessão. Na outra, Martins obrigou o goleiro argentino a espalmar. E parou aí. O Botafogo, sem vencer há quatro jogos, caminha para dias tenebrosos.

ESTUDIANTES 1×0 BOTAFOGO

Terceira Rodada do Grupo A da Libertadores

Local: Estádio Dr. Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

Data e hora: 23 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Gols: Carillo, 38’/1ºT (1-0)

ESTUDIANTES: Mansilla, Meza, Núñez, Rodríguez e Arzamendia; Neves, Ascacibar (Kociubinski, 42’/1ºT) e Medina; Palacios (Manyoma, 39’/2ºT), Carrillo (Giménez, 39’/2ºT) e Burgos. Técnico: Eduardo Domínguez.

BOTAFOGO: John, Ponte (Vitinho, 27’/1ºT), Barbosa Barboza e Telles; Gregore, Freitas (Allan, 43’/2ºT) e De Paula (Martins, Intervalo); Savarino (Mastriani, 43’/2ºT), Artur (Elias, 27’/1ºT) e Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Matias Muniz (URU)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Cartão Amarelo: Medina, Meza, Carrillo, Núñez (EST)

Cartão Vermelho:

