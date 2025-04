Atlético abusa das chances desperdiçadas e fica no empate com o Caracas

O Atlético conheceu o seu segundo empate fora de casa na Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (23), o Galo saiu na frente na primeira etapa, mas permitiu o empate do Caracas na segunda etapa, em partida disputada na Venezuela.

Com o resultado, o Atlético fica na liderança do grupo com cinco pontos, empatado com os venezuelanos, mas na frente pelo saldo. O Cienciano, que joga nesta quinta (24), pode embolar tudo caso consiga a vitória.

Agora, o Galo volta para o Brasil para encarar o Mirassol, no próximo sábado (26), no interior paulista. Pela Sul-Americana, o Atlético vai encarar o Iquique, no Chile, no dia 08 de maio. No mesmo dia, o Caracas visita o Cienciano, no Peru.

Poucas oportunidades e Atlético na frente

A partida começou com o Caracas melhor. Na primeira oportunidade, De Santis arriscou de fora da área e Everson se esticou para fazer a defesa. Ainda nos minutos iniciais, Gabriel Menino sentiu uma lesão e deixou o campo para a entrada de Iván Román.

O Galo conseguiu crescer na partida e logo na primeira oportunidade, abriu o placar. Bernard recebeu na esquerda, fez boa jogada e cruzou para Vicente Rodríguez, contra, marcar. A partida seguiu com poucas chances e com pouca criatividade no ataque.

Galo perde chances e toma o empate

A segunda etapa começou mais agitada. O Atlético teve duas boas oportunidades, com Rony e Cuello, que pararam em Benítez. Já o Caracas respondeu com De Santis, que finalizou para defesa de Everson, após boa jogada de Echenique. Depois, Rony recebeu na cara do goleiro, que fez uma grande defesa para salvar o time da casa.

Rony teve mais uma chance para ampliar, mas acabou mandando para fora. Aí veio a velha máxima, quem não faz, toma. Na terceira vez que recebeu na frente, De Santis ficou cara a cara com Everson e chutou forte para empatar.

O Galo partiu para cima em busca da vitória. Após cobrança de escanteio, Lyanco teve a oportunidade na pequena área, mas cabeceou por cima do gol. Depois, João Marcelo chegou a marcar, mas a arbitragem pegou o impedimento de Cuello, na origem da assistência. O Alvinegro ainda tomou um susto, em cobrança de falta que Rodríguez mandou para fora. Na última oportunidade, Cuello arriscou da entrada da área e acertou a rede pelo lado de fora.

CARACAS (VEN) 1 X 1 ATLÉTICO-MG

Terceira rodada da Copa Sul-Americana

Data e horário: 23/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de la UCV (Caracas), Venezuela

Gol: Vicente Rodríguez (contra), 23’/1ºT (0-1); De Santis 25’/2ºT (0-1)

CARACAS: Frankarlos Benítez; Edgardo Rito (Rivillo, 37’/2ºT), Francisco La Mantía, Luis Mago e Jesús Yendis; Miguel Vegas (Corrêa, 41’/2ºT) , Vicente Rodríguez, Leslie Heráldez (Morigi, 25’/2ºT) e José Hernández; Echenique (Jiménez, 37’/2ºT) e De Santis (Reinoso, 37’/2ºT). Técnico: Fernando Aristeguieta

ATLÉTICO: Everson; Saravia (Natanael, 24’/2ºT), Lyanco, Vitor Hugo e Caio Paulista (Patrick, 34’/2ºT); Fausto Vera (Pedro Ataíde, 34’/2ºT), Gabriel Menino (Iván Román, 15’/1ºT), Rubens e Bernard (João Marcelo, 24’/2ºT); Rony e Cuello. Técnico: Cuca

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Nicolás Lamolina (ARG)

Cartões Amarelos: De Santis e José Hernández (CAR); Lyanco, Cuello, Vitor Hugo e Patrick (CAM)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,Twitter, Instagram e Facebook.