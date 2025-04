Destaque em vitória, Lucas Ferreira destaca empenho do São Paulo

O São Paulo conquistou um importante resultado para chegar às oitavas de final da Libertadores. Em um jogo truncado e sob forte chuva, o Tricolor venceu o Libertad por 2 a 0, nesta quarta-feira (23), em Assunção, no Paraguai, pela 3ª rodada da fase de grupos, e assumiu a liderança da chave. O jovem Lucas Ferreira, que entrou no intervalo, fez um gol e foi decisivo. Assim, ele não escondeu a alegria.

ATUAÇÕES DO SÃO PAULO!

“Sensação muito incrível de fazer o primeiro gol na Libertadores e vencer por 2 a 0. Só tenho a agradecer essa torcida maravilhosa por todo o apoio. A torcida que conduz sempre. Nós demonstramos muita raça e dedicação, trabalhamos muito para vir aqui e conquistar essa vitória muito importante”, disse o jogador após a partida.

Mesmo jogando fora de casa, o São Paulo dominou as ações e teve a melhor chance do primeiro tempo com André Silva. Porém, o atacante isolou após receber livre na pequena área. Na etapa final, no entanto, a maré virou. Lucas Ferreira abriu o placar e depois participou da jogada do segundo, feito por André Silva, que se redimiu.

Com a vitória, o São Paulo chegou a sete pontos e assumiu a liderança do Grupo D. Nas últimas três partidas da fase de grupos, terá dois dentro de casa. Assim, a classificação fica bem encaminhada. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão, pela 6ª rodada do Brasileirão.

