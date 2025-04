John não vê erro em gol da derrota do Botafogo, mas reconhece: ‘Fui infeliz’

O goleiro John cometeu uma falha incrível que acabou determinando a derrota do Botafogo para o Estudiantes por 1 a 0 nesta quarta-feira, na Argentina, pela Libertadores. O arqueiro alvinegro inicialmente se negou a dizer que cometeu um erro, culpando o gramado pelo lance.

“No futebol, às vezes, a gente tem que saber reconhecer os nossos erros. Não consigo ver como um erro, acho que foi mais detalhe ali do gramado, mas tenho certeza que agora vamos trabalhar bem. Acredito nos nossos companheiros. Hoje a gente não fez um bom trabalho, não pelo gol, mas toda a equipe hoje não teve uma noite feliz – disse John à Conmebol.

Em seguida, ainda no gramado do Estádio UNO Jorge Luiz Hirschi, John admitiu que foi um erro e que foi uma “noite para esquecer”.

“Não, não procurei ver [o lance]. Procurei focar na partida para manter o mental forte. Fui infeliz ali no lance. Como eu falei ali, acontece. Os grandes também erram. Hoje fui infeliz, acabei tendo um erro que definiu o resultado da partida. É uma noite para esquecer, é uma noite que vai ficar marcada na história. Acontece, como eu falei, os grandes também erram. Hoje foi a minha vez, fui infeliz no lance, por causa do gramado, fiz o movimento certo, mas… Agora é levantar a cabeça, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar”, frisou à ESPN.

Com o resultado, o Botafogo, afinal, soma três pontos, contra seis do Pincha e sete da Universidad de Chile. O Carabobo, da Venezuela, é o lanterna, com apenas um. Ao menos, a Sul-Americana, aliás, aguarda os cariocas para manter o “planejamento” do big boss John Textor.

