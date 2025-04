Paysandu arranca empate nos acréscimos e, nos pênaltis, se torna pentacampeão da Copa Verde

No retorno do intervalo, o atacante do Goiás voltou a testar Matheus Nogueira. Aos poucos, os donos da casa passaram a administrar o jogo diante de um Paysandu que girava a bola ao redor da área sem ser efetivo. O goleiro Tadeu só leu um susto aos 32′, quando Leandro Vilela desfertiou um chute rasteiro. Aos 48′, porém, o zagueiro Messias vacilou, deixando a bola passar pela área goiana, e Cavalleri apareceu no segundo pau para empatar: 1 a 1. O placar forçou a série de pênaltis para a definição do campeão. E deu Papão por 5 a 4 em plena Goiânia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.