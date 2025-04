Vitória perde para o Cerro Largo e cai para a lanterna do grupo na Sul-Americana

Após dois empates, o Vitória amargou a primeira derrota na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (23), para o Cerro Largo, por 1 a 0 em confronto válido pela terceira rodada do torneio. O atacante Peraza entrou na segunda etapa para marcar o gol da partida aos 29 minutos.

Com o resultado, o Leão da Barra caiu para a lanterna do Grupo B, com os mesmos dois pontos que o Defensa y Justicia, mas com o saldo de gols menor. O time argentino, aliás, ainda joga na rodada e pode aumentar a vantagem. Por outro lado, os uruguaios do Cerro Largo sobem para a segunda colocação, agora com quatro somados.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por um futebol morno, travado no meio-campo e com pouquíssima inspiração ofensiva de ambos os lados. Vitória e Cerro Largo até tentaram criar, mas esbarraram na falta de criatividade e no excesso de erros perto da área. O lance mais promissor nos minutos iniciais veio de um cruzamento desperdiçado por Janderson, que furou na hora de finalizar. O time baiano, no entanto, demonstrou um pouco mais de vontade na reta final da etapa, com chutes perigosos de Baralhas, Ronald e Edu — o camisa 44, aliás, finalizou no travessão.

Já no segundo tempo, clima esquentou logo aos quatro minutos, quando Lucas Halter deu uma rasteira em Añasco. Jogador rubro-negro recebeu cartão amarelo. O time da casa tentou chegar em duas oportunidades, com Mosquito e Erick, mas sem sucesso. Após substituição feita por Carpini, Léo Pereira entrou e, no primeiro lance, finalizou com perigo próximo à trave esquerda do adversário aos 19 minutos.

Logo em seguida, virou pressão do Leão da Barra. Lucas Braga, que também entrou na segunda etapa, finalizou forte pela direita para a defesa de Santilli com o pé. Mas a melhor chance foi aos 22, com Janderson. O atacante driblou o goleiro, mas se atrapalhou e foi desarmado antes de chutar para o gol vazio.

Outra mudança que deu certo também, foi a do time uruguaio. Afinal, o atacante Peraza entrou aos 25 minutos do segundo tempo e abriu o placar aos 29. No lance, Cerro Largo recuperou a posse de bola, lançou Bonifazi pela esquerda, que cruzou para o camisa 13 balançar as redes. Aos 42 minutos, o árbitro marcou pênalti em cima de Léo Pereira, que caiu após contato com Di Pippa. Porém, o VAR chamou para revisar o lance, e a marcação foi anulada. O Rubro-Negro fez uma blitz nos minutos finais da partida, mas a bola não entrou.

Agenda

O Rubro-Negro baiano volta a atuar pelo torneio continental no dia 6 de maio, pela quarta rodada, contra o Defensa y Justicia, no Barradão. O time uruguaio, portanto, encara o Universidad Católica no dia 7. Antes, pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória encara Grêmio e Ceará.

VITÓRIA 0X 1 CERRO LARGO

Copa Sul-Americana 2025 – 3ª rodada – Grupo B

Data: quarta-feira, 23/04/2025

Local: Barradão, Salvador (BA)

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho, 32’/2ºT), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Baralhas (Pepê, 17’/2ºT), Ronald Lopes e Matheuzinho; Erick (Lucas Braga, 17’/2ºT), Gustavo Mosquito (Léo Pereira, 16’/2ºT) e Janderson (Fabri, 32’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

Cerro Largo: Gino Santilli; Alan García, Di Pippa, Parada e Bonifazi; Bertocchi (Peraza, 25’/2ºT), Matías Mir e Assís; Leandro Otormín, Mauricio Affonso (Lucas Correa, 25’/2ºT) e Añasco (Medina, 37’/2ºT). Técnico: Danielo Núñez

Gols: Peraza, aos 29’/2ºT (0-1)

Árbitro: José Natanael Méndez Acosta (PAR)

Assistentes: José Cuevas e Júlio Aranda (PAR)

VAR: Fernando Lopez (PAR)

Cartão amarelo: Ronald Lopes, Matheuzinho, Janderson, Lucas Braga (VIT); Alan García, Bertocchi, Parada (CRL)

Cartão vermelo: –

