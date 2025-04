Flamengo repete início de campanha de 2023 e 2024 na Libertadores

O Flamengo empatou com a LDU (EQU), na última terça-feira (22), pela terceira rodada da Libertadores. Com o resultado, o Rubro-Negro se manteve na terceira colocação do Grupo C e perdeu a oportunidade de assumir a liderança, mesmo que de forma momentânea. Além disso, o time igualou o início da campanha do clube nas edições de 2023 e 2024. No atual momento em 2025, a equipe acumula quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Em 2023, o clube começou a competição diante do Aucas (EQU). Fora de casa, o time levou a pior e perdeu por 2 a 1. Já na segunda rodada, sob comando de Jorge Sampaoli, a equipe superou o Ñublense (CHI) por 2 a 1. Porém, na terceira jornada, o Mengão voltou a tropeçar contra o Racing (ARG), após empatar por 1 a 1 como visitante.

Já na edição 2024 da Libertadores, o Flamengo estreou com empate por 1 a 1 diante do Millionarios (COL), na Colômbia. Posteriormente, o time comandado por Tite derrotou o Palestino (CHI), no Maracanã, por 2 a 0. Já no último embate da sequência, o Fla perdeu para o Bolívar (BOL) por 2 a 1, no Estádio Hernando Siles. Assim sendo, o Rubro-Negro também somou quatro pontos nas jornadas iniciais.

O Flamengo, aliás, saiu de forma precoce da Libertadores nas últimas duas edições. Em 2023, o Rubro-Negro deu adeus à competição continental nas oitavas de final, após ser eliminado para o Olimpia (PAR) por 3 a 2, no agregado. Já no ano passado, o Rubro-Negro perdeu para o Peñarol por 1 a 0 e saiu nas quartas de final.

De olho no grupo do Flamengo

Nesta quinta-feira (24), o Flamengo precisa ficar de olho na partida entre Central Córdoba e Deportivo Táchira, às 19h, na Argentina. O time argentino, que venceu o rubro-negro no Maracanã, pode aumentar a vantagem e assumir a liderança em caso de vitória. Assim, os brasileiros esperam uma vitória da equipe venezuelana, que ainda não venceu na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.