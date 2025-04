‘Todo mundo falava que o Botafogo não se classificaria no ano passado’

De Paula falou com a equipe de reportagem do Jogada10 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo )

O Botafogo está em uma situação delicada na Copa Libertadores. Com a derrota para o Estudiantes por 1 a 0, na quarta-feira (23), em La Plata, estacionou na terceira colocação do Grupo A e ficou mais distante do rival argentino e da Universidad de Chile. Os alvinegros somam três pontos contra seis do Pincha e sete da La U. Somente o Carabobo, da Venezuela, com um, está atrás dos cariocas na briga por duas vagas nas oitavas de final.

Curiosamente, por ironia do destino, em 2024, quando sagrou-se campeão continental, nesta altura do campeonato, o Botafogo tinha o mesmo número de pontos de 2025. Porém, nas três rodadas jornadas finais, obteve a classificação, por antecipação, com apenas um jogo de local e dois como visitante. Agora, o Mais Tradicional tem dois embates no Estádio Nilton Santos. Contudo, antes da sequência no Colosso do Subúrbio, vai à Venezuela, onde mede forças com o Carabobo.

Ainda no Estádio Uno, onde o Botafogo caiu para o Estudiantes, o volante Patrick De Paula atendeu à solicitação da equipe de reportagem do Jogada10 e apresentou, então, alguns motivos para a torcida não se desesperar. Antes de ser emprestado ao Criciúma, na segunda metade de 2024, ele, aliás, estava no grupo que deu a volta por cima na fase de grupos da Libertadores.

“Não tem muito o que falar. Somos os atuais campeões. É seguir trabalhando e evoluindo. No ano passado, diziam que a gente não se classificaria. Fizemos história. Vamos levantar a cabeça. Temos que refletir sobre o que está acontecendo para voltarmos mais fortes”, pontuou PK.

Botafogo x Fluminense

O Glorioso, agora, volta às atenções para o Campeonato Brasileiro, torneio pelo qual está somente na posição 15, com cinco pontos em 15 disputados. Neste sábado (26), pela sexta rodada, o time alvinegro, também o atual dono do cinturão, receberá o Fluminense, no Engenho de Dentro. Nada melhor, portanto, que um triunfo para recolocar as coisas no eixo.

“Sempre entramos para ganhar buscamos nossa melhor versão, independentemente do adversário. Vamos descansar para realizarmos um grande clássico. Estamos preparados para o que der vier”, garantiu o camisa 6, titular no duelo contra os argentinos e artilheiro do Botafogo nesta temporada, com seis gols.

O Glorioso sustenta uma invencibilidade de oito jogos sobre o Fluminense. São sete vitórias seguidas e um empate. A última vez que o Tricolor venceu o clássico foi em junho de 2022, no início da era SAF do Botafogo.

