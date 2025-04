Ramón Díaz ganha força para assumir o Santos

O Santos vem encontrando muita dificuldade para encontrar um novo treinador após demitir Pedro Caixinha. Com a recusa de Tite e Dorival Júnior e ver nomes ficarem escassos no mercado, o Peixe caminha para dez dias sem técnico e sem um consenso da diretoria. Contudo, nas últimas horas, o nome de Ramón Díaz começou a ganhar força nos bastidores.

Mesmo não sendo unanimidade dentro do Santos, Ramón Díaz começou a ganhar força nos bastidores. O nome foi uma indicação de Neymar Pai e as negociações estão sendo conduzidas pelo agente André Cury, podendo avançar nas próximas horas. O argentino está sem trabalhar há poucos dias , já que foi demitido do Corinthians recentemente.

O argentino teve uma passagem considerada de sucesso no Parque São Jorge e agora estuda quais serão os próximos passos. O Santos ainda não abriu conversas com o treinador e também não confirma o interesse em Ramón Díaz.

Com poucas opções no mercado diante de um cenário de incertezas e dificuldade na retomada na Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos considera que Díaz pode ser um bom nome para colocar novamente a equipe nos trilhos da temporada. Atualmente, o Peixe está na zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o interino César Sampaio segue trabalhando e também é um dos nomes avaliados pela diretoria. O presidente Marcelo Teixeira chegou a “efetivá-lo” por uma semana, visando dar tranquilidade ao técnico para o duelo contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Embora gostasse da ideia de efetivar César Sampaio no cargo, o Santos não tem convicção de que o interino suportaria a pressão de algumas derrotas seguidas no comando da equipe.

Santos ainda não entrou em consenso sobre um novo treinador

A busca por um novo técnico, aliás, vem sendo uma grande divergência dentro do clube. Isso porque o presidente Marcelo Teixeira e o CEO Pedro Martins não conseguem chegar em um consenso por um nome.

Vários nomes estiveram em pauta: André Jardine, Fernando Diniz, Thiago Motta, Odair Hellmann e até nomes empregados em outros clubes. Contudo, o Santos manteve conversas apenas com Jorge Sampaoli. Tite e Dorival recusaram as ofertas.

