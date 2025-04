Auxiliar explica escalação de reservas no Fluminense: ‘Planejamento técnico e físico’

Alexandre Mendes, auxiliar do Fluminense, durante a coletiva de imprensa no Chile - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Com uma escalação repleta de reservas, o Fluminense arrancou um empate do Unión Española por 1 a 1 no último minuto, pela 3ª rodada da Sul-Americana, no Chile. Assim, Alexandre Mendes, auxiliar que comandou a equipe no lugar de Renato Gaúcho, explicou a opção de utilizar os jovens da base e poupar todos os titulares na partida.

“Nós temos um grupo, um elenco. Qualquer jogador que está dentro do elenco tem capacidade de jogar. Existe um grupo e um planejamento técnico e físico. Usamos, dentro dele, uma decisão que pudesse favorecer os jogadores que não vinham jogando. Apesar da falta de entrosamento e do campo sintético, acho que foi uma decisão acertada. Não fizemos um bom jogo, mas conseguimos um resultado justo”, disse.

O Tricolor, então, repetiu o que havia feito contra o San José, no Maracanã. Naquele confronto, o time entrou em campo com a maioria dos reservas e goleou por 5 a 0.

“Os jogadores que não vinham atuando, vinham treinando, fizeram apenas um jogo contra o San José. Mesmo assim, um time modificado em relação a este, trouxemos muitos garotos pela necessidade e pelo nosso planejamento. Nós fomos premiados pela luta, não pelo jogo em si, fomos premiados no final do jogo com um gol. E isso nos deu uma pontuação que dá para a gente pensar já numa classificação um pouco mais à frente”, acrescentou.

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (26), às 21h (de Brasília), para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro,no Nilton Santos, com os titulares e Renato Gaúcho à beira do campo.

