Thiago Santos analisa falha no empate do Fluminense: ‘Na defesa, todo erro é fatal’

Após o empate por 1 a 1 entre Fluminense e Unión Española, Thiago Santos admitiu que pediu desculpas aos companheiros depois da falha desta quarta-feira (23), no Chile. Nesse sentido, o defensor analisou o erro, quando na reta final da partida optou por carregar a bola e acabou sofrendo o desarme que resultou no tento do adversário.

“Quando você falha em um jogo tão importante quanto esse, fica triste mesmo. Quando está buscando oportunidade de jogar… a gente não vinha jogando e o Renato deu essa chance. Eu falei no vestiário, pedi desculpa, porque todo mundo esperava a oportunidade de jogar hoje e em um erro meu a gente acabou saindo com o empate. Fico triste mais por errar ali, com todo mundo procurando oportunidade para jogar. Só erra quem está lá dentro. Desde que estou aqui, tenho certeza que acertei muito mais do que errei. Ficamos marcados por alguns erros. E vou trabalhar para errar cada vez menos. A gente sabe que na parte defensiva, todo erro é fatal”, disse.

Queda de rendimento

Titular da temporada passada, o defensor não consegue manter a regularidade em 2025 e perdeu espaço com a chegada de Freytes e a volta de Ignácio. Dessa forma, o zagueiro, que fez nove partidas no ano até aqui, falou sobre seu momento no clube, analisou a atuação no Chile e ressaltou sua dedicação nos treinamentos.

“Fiz um ano bom em 2024, claro que ficou para trás. No começo do ano eu tenho consciência que cheguei mal. Eu trabalho para caramba, todo mundo vê no dia a dia quanto eu me dedico para esse clube. Vou procurar trabalhar, todo mundo que está em campo está sujeito a errar. Se ano passado eu mostrei que posso estar aqui nesse clube, é trabalhar mesmo para não errar tanto”, frisou.

“Jogo difícil, um gramado sintético. Difícil se adaptar sem treinar nele. Não dá para arrumar desculpa. Poderíamos ter jogado mais. Afinal, a equipe toda não fez um grande jogo. Tem um ano pela frente que temos que buscar muitas coisas”, concluiu.

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (26), às 21h (de Brasília), para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, com os titulares e Renato Gaúcho na beira do campo.

