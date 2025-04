Carrillo ressalta importância do duelo com o Racing-URU: ‘Não podemos facilitar’

Carrillo ressalta importância do duelo com o Racing-URU - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians encara o Racing-URU nesta quinta-feira (24), às 19h, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O triunfo, aliás, é crucial para as pretensões do Timão na competição. Afinal, com apenas um ponto , a equipe precisa vencer o pior time do grupo para seguir com chances de classificação para o mata-mata. E o meia Carrillo reforça a importância do embate contra os uruguaios.

Em entrevista para a Corinthians TV, o peruano falou sobre as más atuações da equipe nas duas primeiras partidas e falou da necessidade de vencer o Racing-URU.

“Está claro que os dois primeiros jogos não foram o que a gente esperava. Agora é ir em busca dos três pontos na nossa casa, com a nossa torcida. Acho que amanhã dará tudo certo. Sabemos que não podemos facilitar mais, temos que buscar os três pontos porque o objetivo do clube é muito grande e depende desse jogo”, disse.

Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians ocupa a terceira posição do Grupo C, com apenas um ponto nas duas primeiras partidas. Um triunfo nesta rodada deixaria o Timão mais perto da zona de classificação. No outro duelo do grupo, o Huracán, da Argentina, e o América de Cali, da Colômbia, ficaram no empate sem gols. Dessa forma, uma simples vitória coloca o elenco corintiano a um ponto de distância dos colombianos.

Por outro lado, o Racing-URU ocupa a lanterna do Grupo C, ainda sem pontuar na Copa Sul-Americana. Para piorar a situação, a equipe perdeu para o Juventud, no Campeonato Uruguaio e chegou ao terceiro jogo seguido sem vitórias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.