Jogador do Emelec tem esposa e filho sequestrados no Equador

Jackson Rodríguez, atleta do Emelec, vive drama pessoal com sequestro de sua esposa e filho - (crédito: Foto: Divulgação/Club Sport Emelec)

O jogador Jackson Rodríguez, do Emelec, teve sua casa invadida em Guayaquil, no Equador, nesta quarta-feira (23), e viu sua esposa e filho de cinco anos serem sequestrados. Durante o ocorrido, ele escapou ao se esconder embaixo da cama e, agora, está sob proteção policial, enquanto o paradeiro das vítimas ainda é desconhecido.

“Indivíduos não identificados entraram na casa do jogador na madrugada de quarta-feira, usando força e, além de roubar vários itens e dinheiro, também levaram a esposa e o filho do jogador”, informou a polícia do Equador através de uma nota oficial.

De acordo com Edison Rodríguez, o chefe de polícia do distrito, o sequestro aconteceu por volta de 3h da manhã de quarta-feira (23). Dessa forma, indivíduos arrombaram a porta e entraram na casa do jogador em Guayaquil. A cidade fica a cerca de 270 km da capital Quito, uma das áreas mais afetadas pela violência no país.