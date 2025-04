Luto na Itália: fisioterapeuta do Lecce encontrado morto na concentração

Graziano Fiorita, de 38 anos, fisioterapeuta do Lecce, foi achado morto na concentração - (crédito: Reprodução)

Uma triste notícia abalou o futebol italiano nesta quinta-feira (24). Graziano Fiorita, de 38 anos, fisioterapeuta do Lecce, foi encontrado morto no quarto de hotel onde a equipe estava concentrada, na cidade de Coccaglio, antes do confronto contra a Atalanta, marcado para esta sexta-feira (25).

Fiorita tinha uma longa história com o clube. Começou a trabalhar no Lecce ainda jovem, seguindo os passos do pai, que também atuou como massagista da equipe por uma década. Jogadores, comissão técnica e funcionários o estimavam muito, reconhecendo nele amor e dedicação ao clube.

A ausência dele no café da manhã, porém, causou estranheza entre os colegas, que tentaram entrar em contato por telefone diversas vezes. Inclusive, alguns membros da comissão técnica decidiram entrar no quarto, onde o encontraram já sem vida, na cama. Aliás, as primeiras informações indicam que ele pode ter morrido durante o sono.

Em nota oficial, o clube lamentou a tragédia:

Comunicado do Lecce:

“A US Lecce está profundamente abalada ao comunicar o falecimento repentino de Graziano Fiorita. O fisioterapeuta, que serviu os Giallorossi por mais de vinte anos, estava com a equipe na concentração em Coccaglio.

“Assim, a delegação decidiu retornar imediatamente a Lecce, e a organização do campeonato adiará a partida contra a Atalanta, que estava agendada para esta sexta-feira.

Neste momento de imensa dor e incredulidade, quando qualquer palavra parece insuficiente, o clube se une à dor da esposa Azzurra, dos filhos Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, da mãe Francesca e de toda a família.”

