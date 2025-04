Lesão de Jorginho, do Arsenal, não interfere em negociação com o Flamengo

Um dos principais alvos do Flamengo na próxima janela de transferências, Jorginho, do Arsenal, sofreu uma lesão na região torácica na reta final da temporada europeia. No entanto, o problema do atleta, que pode não atuar mais até o fim de 2024/25, não atrapalha as conversas entre o Rubro-Negro com o meio-campista.

Dessa forma, a diretoria do clube carioca acompanha a situação do atleta, que lesionou o local no jogo contra o Brentford, na Premier League, no dia 12 de abril. A tendência é que o volante esteja recuperado dentro de duas ou três semanas.

Jorginho, então, deve começar a fazer a transição para o campo na próxima semana. Ele terá que buscar o condicionamento físico antes de ser reintegrado ao elenco do Arsenal. A equipe inglesa ainda tem mais quatro jogos até o fim da Premier League, no dia 25.

Afinal, a equipe inglesa também está na semifinal da Champions League, que será decidida no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha.

No momento, o Flamengo tem conversas avançadas com o jogador, que esteve no Rio de Janeiro em março. Internamente, há um otimismo por ter chegado aos valores pedidos e estar bem próximo de selar o acordo.

Por outro lado, segundo o portal “ge’, dois clubes têm interesse no meio-campista e podem tentar atravessar a negociação. Assim, um é da Itália e outro da Arábia Saudita, país-sede da Copa do Mundo de 2034. Outra opção é a permanência no Arsenal, com uma possível renovação de contrato, que dependerá das escolhas do atleta para seu futuro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.