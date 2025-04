Bruxa solta no Grêmio: Gustavo Martins sofre lesão no joelho direito

O Grêmio informou nesta quinta-feira (23) que o zagueiro Gustavo Martins é mais um desfalque para a sequência da temporada. Exames de imagem constataram um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. O clube não estipulou um prazo para o período de recuperação e retorno aos gramados. Em um primeiro momento, a comissão técnica optou por preservá-lo da viagem para a Argentina, depois de o atleta reclamar de dores na região depois de uma disputa pela bola no treino de quarta (23).

Tal cenário se torna um motivo de preocupação para o clube por uma possível escassez de opções para a posição. Gustavo Martins é o terceiro defensor que se machuca em pouco mais de uma semana. No dia 15 de abril, Rodrigo Ely sofreu uma grave contusão no joelho esquerdo e praticamente está fora do restante da temporada. Na segunda-feira passada (21), Wagner Leonardo, tomou conhecimento que também estará sem condições de atuar depois de sofrer um problema muscular no quadril durante o Gre-Nal.

Assim, o trio não integra a delegação que viajou para a Argentina, onde o Grêmio enfrenta o Godoy Cruz, pela terceira rodada da Sul-Americana, nesta quinta-feira (24). Kannemann deve ser titular a primeira vez na temporada, depois de seis meses sem atuar. Mesmo com o tempo longe dos gramados, o argentino teve atuação segura e se credenciou a estar entre os 11 iniciais.

Apreensão com possível escassez na zaga

Assim, o técnico Mano Menezes terá somente Jemerson e Kannemann como jogadores atuam originalmente na posição. Assim, o comandante precisará improvisar ou dar oportunidades a atletas oriundos da base. Uma das possibilidades é utilizar Luan Cândido, que é lateral-esquerdo, mas tem experiência como zagueiro nas últimas temporadas.

O Tricolor Gaúcho enfrenta o Godoy Cruz, nesta quinta-feira (24), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza, pela terceira rodada do Grupo D da Sul-Americana. Uma vitória deixa o Grêmio na liderança isolada do Grupo D.

O embate também representa um confronto direto. Um resultado positivo encaminha a classificação antecipada para as oitavas. O Grêmio, com 100% de aproveitamento, se encontra na segunda colocação do grupo, com a mesma pontuação dos argentinos, seis pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook