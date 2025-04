Cássio Barros fala sobre vantagem do Vasco na Copa do Brasil Sub-17

Técnico Cássio Barros comenta vitória do Vasco sobre o Flamengo no Sub-17 - (crédito: Foto: Divulgação/CR Vasco da Gama)

O técnico Cássio Barros celebrou mais um resultado expressivo à frente do Vasco Sub-17. Na última terça-feira (22), a equipe venceu o Flamengo por 4 a 2 pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil da categoria. A vitória fora de casa coloca o Cruz-Maltino em vantagem no confronto decisivo, que terá seu segundo capítulo na próxima terça-feira (29).

O triunfo é o sétimo sob o comando de Cássio em nove partidas, aliás. A campanha até aqui, afinal, conta com passagens por Coimbra Sports, Cuiabá e Mazagão-AM, consolidando o trabalho do treinador, que também comanda o time no Campeonato Carioca Sub-17.

LEIA MAIS: Vasco tem início avassalador e goleia São Paulo no Brasileirão Sub-20

“Vencer o Flamengo fora foi muito importante. Um jogo muito equilibrado onde as duas equipes tiveram chances de gols e criaram bastante. Para uma semifinal eu achei que foi bem aberto, mas conseguimos ser mais eficientes que o Flamengo e aproveitamos bem as nossas oportunidades. Ganhar deles é sempre difícil, então foi um passo importante para o nosso objetivo que é a classificação”, disse Cássio.

Vasco em vantagem para a volta

Apesar da vantagem, o comandante, ex-atleta com mais de 200 jogos pelo clube, mantém os pés no chão, projetando, assim, um confronto decisivo com alto nível de exigência.

“Vamos com certeza ter um jogo bastante difícil na volta. Nós temos uma boa vantagem mas temos que saber o momento certo de usá-la. O adversário é muito qualificado e temos que minimizar nossa margem de erro, menos ainda que no primeiro jogo. Buscar fazer um gol para dar uma tranquilidade maior também vai ser importante. Nossa expectativa é alta”, salientou.

A partida de volta entre Vasco e Flamengo acontece na próxima terça-feira (29), com o Cruz-Maltino em busca de uma vaga na grande final da Copa do Brasil Sub-17.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.