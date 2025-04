Triunfo em Salvador tem importância histórica para o Cerro Largo

O placar favorável de 1 a 0 para o Cerro Largo, diante do Vitória, na última quarta-feira (23), tem relevância que supera a campanha do time uruguaio na Sul-Americana deste ano.

Isso porque o resultado positivo foi o primeiro do clube situado próximo a divisa com o Brasil atuando por competições continentais. Até então, o Cerro Largo tinha disputado 12 jogos entre Libertadores e Sul-Americana e amargava um histórico de cinco empates e sete derrotas.

A situação, aliás, tem impacto até mesmo quando se olha para o aproveitamento das equipes do Uruguai, atuando fora do território nacional, na temporada 2025. O motivo é que o placar diante do Vitória representou, também, o primeiro triunfo de um clube uruguaio, no ano, atuando nessas condições.

O feito do clube ainda jovem na existência (fundado em 2002) ocorre na participação que já é a mais longa em torneios dessa magnitude. Nesse sentido, o clube não tinha passado da primeira eliminatória nas outras cinco participações que contabiliza.

Exaltação

Em entrevista para a rádio uruguaia El Espectador Deportes, o técnico Danielo Núñez exaltou o feito de seus comandados e os esforços na logística para deixar o compromisso que aconteceu na capital baiana.

“É difícil vir jogar no Brasil e ainda mais nesse estádio, onde eles são fortes. A equipe correspondeu ao nível de exigência que o jogo merecia e, com base nisso, foi conquistada essa vitória, que estimula, motiva e nos leva a subir ainda mais na escada dos objetivos que estabelecemos”, apontou o comandante do Cerro Largo.

“À 1 hora (da manhã, horário de Brasília) chegamos ao hotel, jantamos e tivemos tempo de arrumar nossas malas e ir para o aeroporto às 3h30 para embarcar às 6h30. Achávamos que seria uma viagem mais leve do que a do Equador, mas acabou sendo pesada”, acrescentou.

Outros jogos da terceira rodada na fase de grupos da Sul-Americana

Boston River 2 x 1 Nacional Potosí

Guaraní 2 x 1 Independiente

Vasco 0 x 0 Lanús

GV San José 2 x 3 Once Caldas

Melgar 1 x 0 Puerto Cabello

Unión Española 1 x 1 Fluminense

Huracán 0 x 0 Atlético de Cali

Atlético Grau 2 x 2 Sportivo Luqueño

Mushuc Runa 3 x 0 Unión

24/04



19h

Godoy Cruz x Grêmio

Corinthians x Racing (Uruguai)

21h30

Iquique x Cienciano

Palestino x Cruzeiro

23h

Universidad Católica de Quito x Defensa y Justicia

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.