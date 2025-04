Corinthians x Racing-URU, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Em busca de uma recuperação nesta edição da Copa Sul-Americana, o Corinthians encara o Racing-URU, nesta quinta-feira (24/4). A partida ocorre na Neo Química Arena, às 19h, pela terceira rodada. O Timão soma um ponto até o momento após uma derrota para o Huracán-ARG e um empate com o América de Cali-COL. Contudo, os uruguaios vêm fazendo uma campanha pior, já que perderam suas duas partidas no torneio.

A Voz Do Esporte transmite, ao vivo, o embate, a partir de 17h30. As feras do jornalismo esportivo já estão escaladas. Elder Viera narra, Rodrigo Seraphim comenta e Rogério Souza fica na reportagem.



