Na média? Veja aproveitamento do Vasco em ‘maratona’

O calendário apertado tem sido um desafio para clubes da Série A, que enfrentam uma maratona de jogos por conta da futura pausa das principais competições para o Mundial de Clubes, entre junho e julho deste ano. O Vasco, aliás, é um dos afetados.

Disputando simultaneamente o Brasileirão e a Sul-Americana, além de estar vivo na Copa do Brasil, o time já entrou em campo oito vezes nos últimos 23 dias. E, afinal, como anda o aproveitamento do técnico Fábio Carille neste período? Confira no levantamento do Jogada10.

A sequência começou no fim de março, quando o Vasco estreou no Brasileirão. Antes, passara 22 dias sem entrar em campo após cair na semifinal do Campeonato Carioca para o Flamengo. Carille, então, estreou com o pé direito contra o ex-time: vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Santos, em São Januário, no dia 30.

Desde então, o time basicamente alterna entre jogos do Brasileirão e da Sul-Americana. Após o citado triunfo no Caldeirão, a equipe foi ao Peru, onde ficou no 3 a 3 com o Melgar (PER), na estreia na competição internacional. Voltou ao Brasil, mas direto para São Paulo, onde usou um time muito mesclado e perdeu por 3 a 0 para o Corinthians.

A sequência de dois jogos sem vitórias causou pressão em Carille. Mas ele se recuperou com dois triunfos diante do torcedor. Primeiro, sobre o Puerto Cabello (VEN), pela Sul-Americana (1 a 0). Depois, fez 3 a 1 no Sport, pelo Brasileirão.

Jejum de vitórias

Agora, o Gigante da Colina já vive sequência de três jogos sem o sabor da vitória. Perdeu para o Ceará por 2 a 1, no Castelão, e ficou no 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã. No retorno a São Januário, tropeçou no Lanús (ARG), ficando novamente no empate sem gols.

Com isso, a equipe de Fábio Carille angariou 12 pontos dos 24 disputados no recorte citado. Dessa forma, soma 50% dos pontos. Tal aproveitamento seria suficiente para o time terminar o Brasileirão de 2024 na sétima colocação, o que, dadas as circunstâncias vividas em São Januário, seria um bom resultado no fim do ano.

Confira os números da atual ‘maratona’ do Vasco

8 jogos

3 vitórias

3 empates

2 derrotas

50% de aproveitamento

10 gols feitos

10 gols sofridos

