Renato Gaúcho justifica ausência dos titulares do Fluminense: ‘Era necessário’

O Fluminense foi a campo diante do Unión Española com uma escalação repleta de reservas e jovens da base. Assim, o técnico Renato Gaúcho optou por ficar no Rio de Janeiro com os titulares para ter mais tempo de preparação para o clássico com o Botafogo e a sequência da temporada. Então, o treinador utilizou sua rede social para justificar a estratégia de não viajar ao Chile e deixar o comando com Alexandre Mendes, seu auxiliar.

“Mesmo com o time desentrosado e jogando na grama sintética, o mais importante foi o resultado e manter a invencibilidade e a liderança na Sul-Americana. Era necessário poupar alguns jogadores, o desgaste tem sido enorme com essa sequência intensa de jogos. Já temos atletas no departamento médico e não podemos correr o risco de perder mais ninguém”, explicou.

Dessa forma, Portaluppi relembrou que a equipe já possui um Departamento Médico cheio e não quer aumentar a lista de desfalques para as próximas semanas. No sábado (26), às 21h (de Brasília), o Tricolor mede forças com o Alvinegro, no Nilton Santos, e tenta encostar no líder Palmeiras (diferença de dois pontos, atualmente, 13 x 10).

Com o resultado na Sul-Americana, o Tricolor soma a sete pontos e segue na liderança do Grupo F, com um a mais que o Once Caldas. Completam a chave, a equipe chilena, com 2 pontos, e o San José, último do grupo, com apenas um.

Invicto desde que assumiu o comando do Flu, Renato sabe que o intenso calendário não dá tempo para treinamentos frequentes. Afinal, o time carioca tem um jogo atrás do outro e o foco foi se preparar melhor e evitar novas lesões.

