Palestino x Cruzeiro, ao VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Sem pontuar na competição, com duas derrotas, o Cruzeiro amarga a lanterna do Grupo E. A Raposa visita o Palestino nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, no Chile, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Por outro lado, o time chileno ocupa a segunda colocação, com três pontos.

A Voz do Esporte acompanha a jornada dos mineiros, ao vivo, a partir de 20h. Diego Mazur é o narrador do embate, acompanhado por Pedro Fut nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.



