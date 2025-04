Roger poupa principais titulares do Inter pelo segundo treino consecutivo

Preparação do Inter contou apenas com reservas pelo segundo treino seguido - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional )

O técnico Roger Machado decidiu ampliar o descanso para os seus principais titulares do Inter. Afinal, no treino de preparação para o embate contra o Juventude nesta quinta-feira (24), a maioria dos 11 iniciais não participou de atividade com bola. Tal preservação ocorreu pelo segundo dia consecutivo. Apenas o meio-campista Gabriel Carvalho, que foi para o banco no intervalo, esteve no campo do CT Parque Gigante.

Outra peça importante que esteve presente foi o atacante Borré. Além da sequência a Valencia entre os titulares, a comissão técnica preferiu deixá-lo no banco por precaução. No caso, para o planejamento de controle de carga. Deste modo, há a possibilidade de reaparecer no time inicial, exatamente no lugar do equatoriano. Apenas os reservas fizeram trabalhos técnicos, enquanto a maioria dos titulares apenas se dedicou à recuperação física, além de algumas voltas no gramado. A tendência é de que o comandante defina os 11 iniciais somente nesta sexta-feira (25), um dia antes da partida contra o Juventude.

Inter estuda preservar titulares diante do Juventude

Inclusive, há um estudo sobre os possíveis cenários para os dois compromissos seguintes. O Colorado seguirá em Porto Alegre, mas estreará pela Copa do Brasil. A equipe gaúcha enfrentará o Maracanã, no Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira fase do torneio, na próxima terça-feira (29).

Com isso, há chances da comissão técnica poupar alguns titulares. Os mais prováveis a ganharem este descanso são os laterais Aguirre e Bernabei, bem como os meio-campistas Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. O Colorado, aliás, se mobiliza por uma reação na temporada, já que não vence há quatro partidas.

No Campeonato Brasileiro, o Inter se encontra na 12ª colocação, com seis pontos. O jogo contra o Juventude ocorrerá, às 16h, no Beira-Rio, no próximo sábado (26), pela sexta rodada da competição.

