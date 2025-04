Jovens do Fluminense comentam sequência invicta no sub-20

Zagueiro Loiola fala sobre empate do Fluminense e sequência invicta no Sub-20 - (crédito: Foto: LEONARDO BRASIL / FLUMINENSE F.C.)

Ao buscar o empate em 1 a 1 com o América-MG, na última quarta-feira (23), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, o Fluminense estendeu para três jogos sua série invicta no Brasileirão Sub-20 – cinco se somarmos todas as competições. O Tricolor é o 14º colocado, com oito pontos, dois a menos que o Flamengo, rival que, neste momento, abre o G-8, zona de classificação para as quartas de final.

O zagueiro Loiola, capitão da equipe, falou ao site oficial do Flu nesta quinta (24) sobre o ponto conquistado em Xerém.

“Foi um jogo muito pegado. A gente criou bastante e, mesmo com desfalques, poderia ter saído com a vitória. Mas esse ponto mantém nossa sequência invicta e mostra que estamos evoluindo. Agora é focar no próximo desafio, porque acreditamos na força do grupo e no nosso potencial de chegar ao G-8”, disse o zagueiro.

Autor do gol do Fluminense estreava no Brasileirão Sub-20

Breno, autor do gol de empate contra o Coelho, também falou sobre a partida. O zagueiro, que vem atuando como volante, estreou como titular na competição, marcando seu primeiro gol na categoria.

“É claro que a gente queria a vitória, mas fico feliz por ajudar a equipe com o gol. Cada ponto faz diferença lá na frente. O time lutou até o fim e, agora, vai seguir trabalhando forte para alcançar nossos objetivos”, garantiu.

Enquanto parte do elenco visita o Madureira, às 15h (de Brasília) deste sábado (26), em Conselheiro Galvão, cumprindo confronto adiado da quarta rodada da Copa Rio, o restante se prepara para ir ao Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS), onde encara o Juventude, na próxima quarta-feira (30), no mesmo horário, pela oitava rodada do torneio nacional. São cinco partidas de invencibilidade no ano.

